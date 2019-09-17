Son Dakika Haberleri: Siirt'te 800 öğrenciye çanta
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Siirt'te 800 öğrenciye çanta

35 dakika önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde ücretli öğretmen Yusuf Özüş, başlattığı kampanya sayesinde 800 öğrenciye çanta ulaştırdı.

Siirt'te 800 öğrenciye çanta, System.String[]

Siirt'in Şirvan ilçesinde ücretli öğretmen Yusuf Özüş, başlattığı kampanya sayesinde 800 öğrenciye çanta ulaştırdı.

Özüş yaptığı açıklamada, "Sen de bir fidan dik" kampanyasına destek sunan hayırseverlerin gönderdiği 800 çanta ile kırtasiye malzemelerini gelir durumu düşük ailelere mensup öğrencilere teslim ettiklerini söyledi.

Hayırseverlere teşekkür eden Özüş, "İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği öğrencilerimize çanta ve kırtasiye yardımı yaptık. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu, Bizler de onların mutluluğuna ortak olduğumuz için sevindik. Amacımız eğitime destek vermek ve zor koşulda olan öğrencilerimize umut olmaktır." dedi.

Şirvan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:52 Kaynak: AA
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