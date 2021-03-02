Siirt'te 825 öğretmen aşı programına alındı - Son Dakika

Siirt'te kontrolü normalleşmeyle yüz yüze eğitim verecek köy öğretmenleri aşı programına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, köy okullarında görev yapan 825 öğretmen aşı programına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'in Kovid-19 aşısı olduğu, merkezde görev yapan ilk ve anaokul öğretmenlerin de aşı programına dahil edileceği belirtilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Köylerde 6 bin 777 öğrencimiz yüz yüze eğitime başladı. Bu öğrencilerimize eğitim veren 825 öğretmenimiz Sağlık Bakanlığımız tarafından aşı programına alındı. Bunlar kademeli olarak aşı olacak. Sanayi Bakanlığı Türk Standartları Enstitüsü ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hazırladığı okullarımızda hijyen şartlarının iyileştirilmesi ve enfeksiyon önlemeye yönelik kılavuzdaki kriterleri hemen hemen tüm okullarımızda sağlamış bulunuyoruz. Okullarımıza gerekli olan maske, dezenfektan ve temizlik malzemeleri gönderildi, eğitim öğretim süreci güvenli bir ortamda yapılacaktır."