Siirt'te 840 Gram Eroin Ele Geçirildi
1 saat önce
Siirt'in Baykan ilçesinde 840 gram eroin ele geçirildi.
Siirt
'in Baykan
ilçesinde 840 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Baykan ilçesindeki bir araçta arama yapıldığı bildirildi.
Aramada 840 gram eroin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan bir şüphelinin sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:20 Kaynak: AA
Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak
Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu
70 Milyonluk Büyük İkramiyeyi Kazandı Ama Hala Parasını Almadı