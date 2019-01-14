Son Dakika Haberleri: Siirt'te 840 Gram Eroin Ele Geçirildi

Siirt'te 840 Gram Eroin Ele Geçirildi

1 saat önce

Siirt'in Baykan ilçesinde 840 gram eroin ele geçirildi.

Siirt'te 840 Gram Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Siirt'in Baykan ilçesinde 840 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Baykan ilçesindeki bir araçta arama yapıldığı bildirildi.

Aramada 840 gram eroin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan bir şüphelinin sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:20 Kaynak: AA

Baykan, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak

Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu 70 Milyonluk Büyük İkramiyeyi Kazandı Ama Hala Parasını Almadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:31:36. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te 840 Gram Eroin Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]