Siirt'te 9 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 9 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:18 Kaynak: İHA
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 9 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezinde yapılan uygulamalar esnasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi. - SİİRT
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