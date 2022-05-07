Siirt'te 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

07.05.2022 13:19
Siirt'te 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Siirt'te hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından toplamda 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıs yakalandı. Hükümlünün cezaevine teslim edilmek üzere Batman'a götürüldüğü belirtildi. - SİİRT

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Siirt'te 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Siirt'te 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Son dakika haberleri: Firari hükümlü sevgililer, polis operasyonuyla yakalandı Son dakika haberleri: Firari hükümlü sevgililer, polis operasyonuyla yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz, Polis, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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