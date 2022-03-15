Siirt'te 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

15.03.2022 16:01
Siirt'te 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Siirt'te hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.Ç'nin kentte bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan M.E.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Terörle Mücadele, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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