Siirt'te 572 eğitim kurumu yeni döneme hazır - Son Dakika
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Siirt'te 572 eğitim kurumu yeni döneme hazır

05.09.2022 13:27
Siirt'te 572 eğitim kurumu yeni döneme hazır

Siirt'te 90 bin öğrencinin ders başı yapacağı 572 eğitim kurumu eğitim öğretime hazır.İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitiminin başladığını, 12 Eylül'de tüm kademelerde başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi ilde tüm hazırlıkların...

Siirt'te 90 bin öğrencinin ders başı yapacağı 572 eğitim kurumu eğitim öğretime hazır.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitiminin başladığını, 12 Eylül'de tüm kademelerde başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi ilde tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Yaz ayları boyunca programa alınan okullarda bakım ve onarım yapıldığını, yıkılan okulların yerine daha modern eğitim kurumlarının yapıldığını dile getiren Edip, "Son bir yılda çok hummalı bir çalışma yürütüldü. 90 bin öğrencimiz 572 okulda 5 bin 500 öğretmen ve idareciyle eğitim ve öğretim yılına giriyor. Alt ve üst yapı çalışmalarından bakım ve onarıma, iç ve dış boya yenilenmesine kadar hemen hemen bütün okulları gözden geçirdik. Deprem güçlendirmesiyle yenilediğimiz okulları öğretmen ve öğrencilerimize daha rahat ve güvenli haline getirdik." dedi.

İl genelinde okul öncesi eğitimde de önemli adımlar atıldığını belirten Edip, anaokulu derslik sayısını artırdıklarını ifade etti.

Edip, "18 yeni anaokulu daha yapılacak. Okullaşmada 5 yaşında yüzde 100'e, 4 ve 3 yaşta ise yüzde 80'e ulaşmayı hedefliyoruz. Eğitimin temeli ana sınıfında başlar. Ana sınıfına giden öğrencilerin gelecekte iyi eğitim aldığını biliyoruz. Bu konuda Bakanlığın çok büyük çalışmaları var. İl genelince son birkaç yılda çok önemli fiziki gerçekleştirmeler yapılarak derslik sayısı artırıldı." diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, 12 Eylül Darbesi, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te 572 eğitim kurumu yeni döneme hazır - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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