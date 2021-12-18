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90 yaşındaki dede bulduğu parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

90 yaşındaki dede bulduğu parayı sahibine teslim etti

18.12.2021 15:56

Siirt'te 90 yaşındaki Şefik Güneş, yolda bulduğu 1500 lirayı sahibine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadı.

Siirt'te 90 yaşındaki Şefik Güneş, yolda bulduğu 1500 lirayı sahibine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadı.

Merkez Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi'nde yürüyüşe çıkan Güneş, yolda bir miktar para buldu.

Güneş, durumu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan torunu Muhammed Sıraç Güneş'e bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi veren ve paranın bulunması için sosyal medyada paylaşım yaptıran doktor Güneş, paranın sahibinin İbrahim Peldek olduğunu belirledi.

Güneş, dedesinin evine Peldek ile giderek parayı teslim etti.

Peldek, elini öptüğü Şefik Güneş'e teşekkür etti.

Şefik Güneş, AA muhabirine, her gün ikindi vakti sonrası yürüyüşe çıktığını ve yürüyüş esnasında yerde bir miktar para bulduğunu söyledi.

Paranın 1500 lira olduğunu ve belediyeye gittiğini belirten Güneş, "Belediyeden paranın sahibi çıkarsa bana yönlendirmelerini istedim. Aslında çok üzüldüm, acaba kim düşürmüş diye. Torunum bunu sosyal medyada paylaşınca hemen sahibi çıktı." dedi.

Devlet dairesinde 37 yıl çalıştığını aktaran Güneş, hayatı boyunca haram yememeye çalıştığını, parayı sahibine teslim etmenin huzurunu yaşadığını kaydetti.

İbrahim Peldek de tel örgü işlerinde çalıştığını ve kaybettiği paranın işçilere ait olduğunu anlatarak, "Sosyal medyada para bulunduğuna yönelik bir paylaşım yapıldığı gördüm. Hemen onlarla irtibata geçtim. Çok şükür kaybettiğim 1500 lirayı teslim aldım. Allah hepsinden razı olsun. İşçilerin parasıydı, çok sevindim." ifadelerini kullandı.

90 yaşındaki dede bulduğu parayı sahibine teslim etti
90 yaşındaki dede bulduğu parayı sahibine teslim etti
90 yaşındaki dede bulduğu parayı sahibine teslim etti
90 yaşındaki dede bulduğu parayı sahibine teslim etti
90 yaşındaki dede bulduğu parayı sahibine teslim etti
90 yaşındaki dede bulduğu parayı sahibine teslim etti
90 yaşındaki dede bulduğu parayı sahibine teslim etti
90 yaşındaki dede bulduğu parayı sahibine teslim etti
90 yaşındaki dede bulduğu parayı sahibine teslim etti

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bahçelievler Mahallesi, Güneş, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 90 yaşındaki dede bulduğu parayı sahibine teslim etti - Son Dakika


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