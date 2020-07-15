Siirt'te AA fotoğraflarıyla 15 Temmuz sergisi açıldı - Son Dakika

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflarla "15 Temmuz'da Yaşananlar" sergisi açıldı.

Sergi, Valilik ve Belediye ile AA ve GAP Gençlik ve Kültür Evi iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve protokol üyeleri tarafından açıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, sergide beğeniye sunulan fotoğrafları bir süre inceledi, AA muhabirlerinden sergi hakkında bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, serginin sonunda anı defterini imzaladı.