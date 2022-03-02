Siirt'te Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tanıtıldı - Son Dakika

Siirt'te Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tanıtımı yapıldı.

Okul Müdürü Şahabettin Olğaç, konferans salonunda düzenlenen programda okulun, mezun öğrencilere sağladığı iş fırsatları hakkında bilgi verdi.

Okulun 2017-2018 eğitim öğretim yılında 16 derslikli ve 200 kişilik erkek pansiyonu olarak faaliyete girdiğini belirten Olğaç, 2019'da Mesleki Eğitimi Geliştirme protokolü kapsamında proje okulu haline getirildiğini söyledi.

İngilizce, Rusça ve Almanca dilleri alan mezun öğrencilere iş fırsatı sağlandığını aktaran Olğaç, 10. ve 11. sınıfa geçen 75 öğrenciyi sektör temsilcilerinin de katılımıyla oluşturulan staj mülakat komisyonu tarafından 6 aylık staj eğitimleri için Antalya'daki otele gönderdiklerini bildirdi.

Protokol kapsamındaki bu işletme tarafından öğrencilere iş garantisi de verildiğini ifade eden Olğaç, öğrencilerin staj dönemleri boyunca maaş, okula döndüklerinde ise burs aldıklarını kaydetti.

İşletmelerde mesleki eğitime giden öğrencilerin asgari ücretin brüt tutarı üzerinden yüzde 60'ı olan 2 bin 550 lira ücret aldığını anlatan Olğaç, şöyle konuştu:

"Ayrıca, mezun öğrencilerden alanında yükseköğretim programı kazanan ve ilgili işletmede istihdam edilmesi planlanan öğrencilere asgari ücretin yüzde 60'ının yüzde 50'si oranında 1275 lira burs ücreti ödenmesine devam edilir. Öğrencilerimiz mesleklerinde kendilerini geliştirmek amacıyla üniversite okudukları takdirde burs imkanından faydalanmaya devam etmektedir. 9. sınıfta 20 saat İngilizce, 10. sınıfta 8 saat Rusça, 6 saat İngilizce ve 2 saat Almanca dersi verilmektedir."

Etkinlik sonrası okulu gezen davetlilere okulun psikolojik danışmanı İlknur Çetin Dalgıç tarafından bölümler hakkında bilgi verildi.

Programa İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, veli ve öğrenciler katıldı.