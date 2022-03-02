Siirt'te Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tanıtıldı

02.03.2022 11:57
Siirt'te Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tanıtıldı

Siirt'te Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tanıtımı yapıldı.

Siirt'te Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tanıtımı yapıldı.

Okul Müdürü Şahabettin Olğaç, konferans salonunda düzenlenen programda okulun, mezun öğrencilere sağladığı iş fırsatları hakkında bilgi verdi.

Okulun 2017-2018 eğitim öğretim yılında 16 derslikli ve 200 kişilik erkek pansiyonu olarak faaliyete girdiğini belirten Olğaç, 2019'da Mesleki Eğitimi Geliştirme protokolü kapsamında proje okulu haline getirildiğini söyledi.

İngilizce, Rusça ve Almanca dilleri alan mezun öğrencilere iş fırsatı sağlandığını aktaran Olğaç, 10. ve 11. sınıfa geçen 75 öğrenciyi sektör temsilcilerinin de katılımıyla oluşturulan staj mülakat komisyonu tarafından 6 aylık staj eğitimleri için Antalya'daki otele gönderdiklerini bildirdi.

Protokol kapsamındaki bu işletme tarafından öğrencilere iş garantisi de verildiğini ifade eden Olğaç, öğrencilerin staj dönemleri boyunca maaş, okula döndüklerinde ise burs aldıklarını kaydetti.

İşletmelerde mesleki eğitime giden öğrencilerin asgari ücretin brüt tutarı üzerinden yüzde 60'ı olan 2 bin 550 lira ücret aldığını anlatan Olğaç, şöyle konuştu:

"Ayrıca, mezun öğrencilerden alanında yükseköğretim programı kazanan ve ilgili işletmede istihdam edilmesi planlanan öğrencilere asgari ücretin yüzde 60'ının yüzde 50'si oranında 1275 lira burs ücreti ödenmesine devam edilir. Öğrencilerimiz mesleklerinde kendilerini geliştirmek amacıyla üniversite okudukları takdirde burs imkanından faydalanmaya devam etmektedir. 9. sınıfta 20 saat İngilizce, 10. sınıfta 8 saat Rusça, 6 saat İngilizce ve 2 saat Almanca dersi verilmektedir."

Etkinlik sonrası okulu gezen davetlilere okulun psikolojik danışmanı İlknur Çetin Dalgıç tarafından bölümler hakkında bilgi verildi.

Programa İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, veli ve öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Tuvalete sığınan annesiyle konuşan Ukraynalı Yulia'nın gözyaşları Tuvalete sığınan annesiyle konuşan Ukraynalı Yulia'nın gözyaşları Batmanlı çocuklar İngilizceyi eğlenerek öğreniyor Batmanlı çocuklar İngilizceyi eğlenerek öğreniyor

Abdülhamid Han, okul müdürü, İngilizce, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Fransa'da cumhurbaşkanı adayının seçim vaadi pes dedirtti: Türkiye'yi AB'ye almayacağım
11:47 Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Türkiye'den yeni gelen İHA ve SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti
11:40 Rusya, Ukrayna ile 2. müzakere görüşmelerini ertelediğini açıkladı!
11:35 Kiev'de barikat günleri! 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev sınırında yakıt ikmali için durdu!
11:31 Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'in ismini verdi!
11:21 Dolarda dalgalanmalar devam ediyor! Kur 14 lira seviyesini geçti
11:20 Bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
11:13 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a Kanal İstanbul hatırlatması: Montrö'nün önemini şimdi anladı
11:06 Ahmet Kaya şarkıları okuyamayacak: Gülten Kaya, şarkıcı Özgür Tüzer'e ihtar çekti: Okursa hapse girecek
11:04 Aynı ailen 9 kişi koronavirüsten öldü! Sağlık Bakanlığı gen araştırması başlattı, 14 kişi daha riskli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 12:04:16. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'te Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement