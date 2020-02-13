Siirt'te aç kalan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te aç kalan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Siirt'te aç kalan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

6 saat önce

Siirt'te bir vatandaş, yoğun kış şartlarından etkilenen yaban hayvanlarının tüketmesi için doğaya yem bıraktı.

Siirt'te aç kalan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Siirt'te bir vatandaş, yoğun kış şartlarından etkilenen yaban hayvanlarının tüketmesi için doğaya yem bıraktı.


Kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve soğukların etkili olmasının ardından harekete geçen hayvansever 3 arkadaş, yaban hayvanlarının yoğun yaşadığı alanlara et bıraktı. 3 arkadaşın bu davranışı takdir topladı. - SİİRT

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:19 Kaynak: İHA
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