Siirt'te aç kalan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

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Siirt'te aç kalan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
6 saat önce
Siirt'te bir vatandaş, yoğun kış şartlarından etkilenen yaban hayvanlarının tüketmesi için doğaya yem bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:19 Kaynak: İHA
Siirt'te bir vatandaş, yoğun kış şartlarından etkilenen yaban hayvanlarının tüketmesi için doğaya yem bıraktı.
Kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve soğukların etkili olmasının ardından harekete geçen hayvansever 3 arkadaş, yaban hayvanlarının yoğun yaşadığı alanlara et bıraktı. 3 arkadaşın bu davranışı takdir topladı. - SİİRT
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