Son Dakika Haberleri: Siirt'te Aç Kalan Köpek Sürüye Saldırdı

Siirt'te Aç Kalan Köpek Sürüye Saldırdı

58 dakika önce

Siirt'te aç kalan köpek, merada otlayan koyun sürüsüne saldırdı.

Siirt'te Aç Kalan Köpek Sürüye Saldırdı, System.String[]
Siirt'te aç kalan köpek, merada otlayan koyun sürüsüne saldırdı. Köpek, çoban ve yanlarındaki köpekler tarafından uzaklaştırıldı.

Siirt merkeze bağlı Meydandere köyünde çoban Zeki Yıldız'ın otlattığı koyun sürüsüne aç kalan bir köpek saldırdı. Sürüdeki köpekler, saldıran köpeği kovalayarak sürüden uzaklaştırdı. Tüm bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:31 Kaynak: İHA

Meydandere, Zeki Yıldız, Siirt, 3. Sayfa
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