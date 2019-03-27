Siirt'te Aç Kalan Köpek Sürüye Saldırdı
58 dakika önce
Siirt'te aç kalan köpek, merada otlayan koyun sürüsüne saldırdı.
Siirt
'te aç kalan köpek, merada otlayan koyun sürüsüne saldırdı. Köpek, çoban ve yanlarındaki köpekler tarafından uzaklaştırıldı.
Siirt merkeze bağlı Meydandere
köyünde çoban Zeki Yıldız
'ın otlattığı koyun sürüsüne aç kalan bir köpek saldırdı. Sürüdeki köpekler, saldıran köpeği kovalayarak sürüden uzaklaştırdı. Tüm bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:31 Kaynak: İHA
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