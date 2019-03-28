Son Dakika Haberleri: Siirt'te Aç Kalan Köpek Sürüye Saldırdı, Çobanlar Hayvanlarını Böyle Kurtardı

Siirt'te Aç Kalan Köpek Sürüye Saldırdı, Çobanlar Hayvanlarını Böyle Kurtardı

39 dakika önce

Siirt'te aç kalan köpek sürüye saldırdı, çobanlar hayvanlarını böyle kurtardıSİİRT - Siirt'te merada otlayan koyun sürüsüne köpek saldırdı.

Siirt'te Aç Kalan Köpek Sürüye Saldırdı, Çobanlar Hayvanlarını Böyle Kurtardı, System.String[]
Siirt'te aç kalan köpek sürüye saldırdı, çobanlar hayvanlarını böyle kurtardı

SİİRT - Siirt'te merada otlayan koyun sürüsüne köpek saldırdı. Köpek, çoban ve yanlarındaki köpekler tarafından uzaklaştırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt kent merkezine bağlı Meydandere köyünde çoban Zeki Yıldız'ın otlattığı koyun sürüsüne, kırsalda aç kalan köpek saldırdı. Sürünün saldırıya uğradığını gören çobana ait köpekler, köpeği kovalayarak sürüden uzaklaştırdı. Tüm bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:08 Kaynak: İHA

Siirt, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de "Sapan" Cinsi Köpek Balığı Yakalayan Balıkçıya, Bin 635 Lira Ceza Kesildi Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu Usta Oyuncu Perran Kutman'ın Annesi Hayatını Kaybetti "2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 00:47:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te Aç Kalan Köpek Sürüye Saldırdı, Çobanlar Hayvanlarını Böyle Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]