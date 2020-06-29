Siirt'te aç kalan tilkiler şehre indi - Son Dakika

Siirt'te aç kalan tilkiler şehre indi

Siirt'te aç kalan tilkiler şehre indi Siirt'te aç kalan tilkiler yola indi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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