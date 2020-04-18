Siirt'te açıkta peynir satışına ve teşhirine izin verilmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te açıkta peynir satışına ve teşhirine izin verilmeyecek - Son Dakika

Siirt'te açıkta peynir satışına ve teşhirine izin verilmeyecek

7 saat önce

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kaldırım üstünde, sokak arasında açıkta peynir işlenmesine, satılmasına ve sergilenmesine izin verilmeyecek.

Siirt'te açıkta peynir satışına ve teşhirine izin verilmeyecek, System.String[]

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kaldırım üstünde, sokak arasında açıkta peynir işlenmesine, satılmasına ve sergilenmesine izin verilmeyecek.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda yeni kararlar alındı.


Üretim sezonunun başlamasıyla komşu illerden Siirt'e gelen peynirin nakliye koşullarının iyileştirilmesi, yükleme yapılırken ve indirilirken peynire el temasında bulunulmaması, taze peynirin ağzı kapalı plastik kova, bidon gibi ambalaj malzemelerinde taşınarak gıda güvenliği ve hijyene üst düzeyde dikkat edilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda taze peynir satışlarında gıda güvenliği ve hijyeni konusunda tedbirler alınacak.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce peynir satış işletmeleri denetlenecek. Dükkan önü, kaldırım üstü, sokak arasında açıkta peynir işlenmesine, satışına ve sergilenmesine kesinlikle izin vermeyecek.

Öte yandan merkez Çal Mahallesinde 03 Nisan'da başlatılan karantina uygulaması saat 08.00'de sona erdi.

Merkez ilçeye bağlı Kayaboğaz köyü muhtarı ve azasının görevden alınması nedeniyle yapılacak seçim tedbirlerin son bulmasından sonra yapılacak.

Seçim gerçekleşinceye kadar Tarım ve Orman Müdürlüğüne Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt yaptırabilmek için ilgili formlar için gerekli olan muhtar ve aza onayının ilgili kurum personelince tespit edilmesi ve bu tespitin yeterli sayılması kararlaştırıldı.

Ramazan ayında yaşanan pide kuyrukları koronavirüs salgını sebebiyle büyük risk taşıdığından fırın ve ekmek fabrikalarının önünde yığılmaları önlemek için ramazan boyunca il ve ilçelerde gündüz saat 17.00'ye kadar ekmek üretimi yapılacak, üretilen ekmek iftara kadar ambalajlı bir şekilde satılacak. İftardan sonra saat 22.00'ye kadar ekmek üretimi yapılacak, sahura kadar ambalajlı bir şekilde satılacak. Karar belediyeler tarafından fırınlara tebliğ edilecek, üretim saatleri ve fırın önü yoğunluğun önlenmesi için denetim yapılacak.

Fuat Atik, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:24 Kaynak: AA

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