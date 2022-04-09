Siirt'te adam öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Siirt'te adam öldürmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, iki gün önce Doğan Mahallesi Abdurrahman Kavak Caddesi'nde bir iş yerinde kasten adam öldürmeye teşebbüs etmek suçunun aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlılara ulaştı.

Düzenlenen operasyonda yakalanan A.K. ve M.K'nin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.