Siirt'te adam öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te adam öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı

09.04.2022 12:52
Siirt'te adam öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı

Siirt'te adam öldürmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Siirt'te adam öldürmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, iki gün önce Doğan Mahallesi Abdurrahman Kavak Caddesi'nde bir iş yerinde kasten adam öldürmeye teşebbüs etmek suçunun aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlılara ulaştı.

Düzenlenen operasyonda yakalanan A.K. ve M.K'nin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

YORUMLAR
500
Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı? Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı? İş arkadaşının anahtarını çaldı, evine hırsız yolladı, mobil bankacılık üzerinden adına kredi çekti İş arkadaşının anahtarını çaldı, evine hırsız yolladı, mobil bankacılık üzerinden adına kredi çekti

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te adam öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:53 Dünyaca tanınan fenomen Tana Mongeau sokak ortasında üzerini değiştirdi
12:32 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?
12:29 İş arkadaşının anahtarını çaldı, evine hırsız yolladı, mobil bankacılık üzerinden adına kredi çekti
12:21 Yabancı kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirip, katalogla pazarlamışlardı: Kataloglu fuhuş çetesine rekor ceza talebi
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
11:55 Çarşıda pazarda fiyatı artıyor ama üreticilerin elinde kalan soğanlar depolarda çürümeye terk edildi
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
11:39 Ciciş Esra Ersoy'un istismar ettiği çocuğun kemik yaşı 14 çıktı! Kendisini "18'den büyük gösteriyordu" diye savunmuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 12:59:39. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'te adam öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement