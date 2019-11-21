Son Dakika Haberleri: Siirt'te ağaçta mahsur kalan kediyi genler kurtardı
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Siirt'te ağaçta mahsur kalan kediyi genler kurtardı

6 saat önce

Siirt'te çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi yoldan geçen gençler tarafından kurtarıldı.

Siirt'te ağaçta mahsur kalan kediyi genler kurtardı, System.String[]

Siirt'te çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi yoldan geçen gençler tarafından kurtarıldı.

Doğan Mahallesinde yoldan geçerken bir ağaçta mahsur kalan kediye gören iki genç ağaca tırmandı.

Kendi gençlerin yardımıyla ağaçtan indirildi.

Gençlerin örnek davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:10 Kaynak: AA
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