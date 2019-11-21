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Siirt'te ağaçta mahsur kalan kediyi genler kurtardı
6 saat önce
Siirt'te çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi yoldan geçen gençler tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:10 Kaynak: AA
Siirt'te çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi yoldan geçen gençler tarafından kurtarıldı.
Doğan Mahallesinde yoldan geçerken bir ağaçta mahsur kalan kediye gören iki genç ağaca tırmandı.
Kendi gençlerin yardımıyla ağaçtan indirildi.
Gençlerin örnek davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
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