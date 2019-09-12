Son Dakika Haberleri: Siirt'te ağaçtan düşen şahıs yaralandı
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Siirt'te ağaçtan düşen şahıs yaralandı

38 dakika önce

Siirt'te fıstık toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi yaralandı.

Siirt'te ağaçtan düşen şahıs yaralandı, System.String[]

Siirt'te fıstık toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde bahçesinde fıstık toplamak için ağaca çıkan Mehmet Emin Zeyrek, dengesini kaybederek yere düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Zeyrek, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Şirvan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:39 Kaynak: İHA
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