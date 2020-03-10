Siirt'te ağır yük taşıyan 445 araç denetlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te ağır yük taşıyan 445 araç denetlendi - Son Dakika

Siirt'te ağır yük taşıyan 445 araç denetlendi

7 saat önce

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından kent genelinde yol güzergahlarında ağır yük taşıyan araçlar denetlendi.

Siirt'te ağır yük taşıyan 445 araç denetlendi, System.String[]

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından kent genelinde yol güzergahlarında ağır yük taşıyan araçlar denetlendi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, yük taşıyan çekici, tanker, kamyon gibi araçların kazalara neden olan eksikliklerinin tespit edilmesi, sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek maksadıyla denetim yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen uygulama sonucunda 445 araç ve sürücü kontrol edilmiş olup, toplam 21 sürücüye 6 bin 978 lira idari para cezası tanzim edilmiş olup, 13 araç trafikten men edilmiştir" denildi. - SİİRT

Jandarma, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:08 Kaynak: İHA
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