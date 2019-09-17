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Siirt'te Ahilik Haftası kutlamaları

18 dakika önce

Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) heyeti, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Siirt'te Ahilik Haftası kutlamaları, System.String[]

Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) heyeti, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.


ESOB Başkanı Cemal Koyuncu, Ahilik Haftası kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında oda yetkililerini bilgilendirdi.


Ahiliğin Türklere özgü milli bir kuruluş olarak ortaya çıktığını belirten Koyuncu, ahilik anlayışının toplumda yaşayan fertleri bir birine yaklaştırmak, devlet ile millet arasında dayanışmanın kurulmasında köprü oluşturduğunu söyledi.

Ahilik Haftası, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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