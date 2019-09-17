Siirt'te Ahilik Haftası kutlamaları
18 dakika önce
Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) heyeti, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:36 Kaynak: AA
Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) heyeti, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.
ESOB Başkanı Cemal Koyuncu, Ahilik Haftası kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında oda yetkililerini bilgilendirdi.
Ahiliğin Türklere özgü milli bir kuruluş olarak ortaya çıktığını belirten Koyuncu, ahilik anlayışının toplumda yaşayan fertleri bir birine yaklaştırmak, devlet ile millet arasında dayanışmanın kurulmasında köprü oluşturduğunu söyledi.
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