Siirt'te "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te 'Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele' toplantısı - Son Dakika

Siirt'te "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı

6 saat önce

Eruh Kaymakamlığınca, "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı" yapıldı.

Siirt'te

Eruh Kaymakamlığınca, "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı" yapıldı.


Kaymakamlıkta, Kaymakamı Ali Erdoğan başkanlığında konunun ilgililerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, sorumlulukların gecikilmeksizin uygulamaya geçirilmesi görüşüldü, bu alanda çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirildi, mevcut duruma ilişkin analiz yapıldı.

Toplantıda, şiddet önleme merkezine polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğin artırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilçede eylem planı haline getirilmesi gibi birçok konuda çalışma ve değerlendirme gerçekleştirildi.

Bakanlıkların ortaya koyduğu seferberlik kapsamında Eruh Kaymakamlığının üzerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmesi için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

Ali Erdoğan, Polis, Eruh, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:17 Kaynak: AA
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