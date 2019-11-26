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Siirt'te akıl oyunları yarışması

6 saat önce

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen akıl oyunları yarışması başladı.

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Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen akıl oyunları yarışması başladı.

Halk Eğitim Müdürlüğü binasında yapılan yarışmada, 150 öğrenci, sudoku, satranç ve tangram oyununda birbirleriyle yarışıyor.


3 gün sürecek yarışma sonunda dereceye girecek öğrenciler ödüllendirilecek.


İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekeriya Butur, amacı etkili iletişim, grup çalışmaları, problem çözme ve muhakeme kabiliyeti olan akıl oyunları yarışmasını başlattıklarını söyledi.


Butur, "Yarışmayı genişleterek yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Öğrenci sayısını da ikinci etapta 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız öğrencilerimizin öğretimiyle beraber kişisel gelişimini sağlamaktır." diye konuştu.

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:58 Kaynak: AA
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