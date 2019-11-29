Siirt'te "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, Vali Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Akıl ve zeka oyunlarının öğrencilere kişisel gelişim kazandırdığını belirten Atik, çocukların sosyalleşmesine ve özgüven sağlamalarına neden olduğunu söyledi.

Slayt gösterisinin ardından il turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.



Atik, etkinlik sonunda salonlarda sudoku, çapraz bulmaca, tangram ve satranç oynayan öğrencileri izledi.