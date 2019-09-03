Son Dakika Haberleri: Siirt'te akıntıya kapılan kişi boğuldu
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Siirt'te akıntıya kapılan kişi boğuldu

5 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde akıntıya kapılan 1 kişi boğuldu.

Siirt'te akıntıya kapılan kişi boğuldu, System.String[]

Siirt'in Şirvan ilçesinde akıntıya kapılan 1 kişi boğuldu.


Edinilen bilgilere göre, Şirvan ilçesine yaklaşık 35-40 kilometre uzaklıktaki Yağcılar köyü yakınlarında çayda ailesiyle yün yıkamaya giden 23 yaşındaki Mehmetcan Erdoğan, akıntıya kapıldı. Yakınlarının haber verdiği jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, Erdoğan'ı arama kurtarma çalışması başlattı. Köylülerin de çabasıyla Erdoğan'ın cenazesi, suya girdiği alandan 20 metre uzakta kayanın altında bulundu. Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, otopsinin ardından köyde defnedilecek. - SİİRT

Yağcılar, Şirvan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:48 Kaynak: İHA
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