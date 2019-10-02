Siirt'te akrebin soktuğu kadın tedavi altına alındı

Siirt'te akrebin soktuğu kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Kışlacık köyünde meydana geldi. Evinin bahçesinde sebze toplayan 21 yaşındaki Huri Bakay'ın elini akrep soktu. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bakay ilk müdahalenin ardından, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - SİİRT