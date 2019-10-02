Son Dakika Haberleri: Siirt'te akrebin soktuğu kadın tedavi altına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Siirt'te akrebin soktuğu kadın tedavi altına alındı

40 dakika önce

Siirt'te akrebin soktuğu kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Siirt'te akrebin soktuğu kadın tedavi altına alındı, System.String[]

Siirt'te akrebin soktuğu kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Kışlacık köyünde meydana geldi. Evinin bahçesinde sebze toplayan 21 yaşındaki Huri Bakay'ın elini akrep soktu. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bakay ilk müdahalenin ardından, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın öğretmenin veli tarafından dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Adnan Oktar'dan kadın sanıklara: Bütün kadınlara aşığım. Ancak bu Allah aşkı "Kırmızı Kitap" olarak anılan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yenilendi: 'Suriye'nin kuzeyinden gelen tehdit' vurgulandı CHP Grup Sözcüsü Balyalı: THY'den sonra İBB'nin Hamidiye suyunu devlet kurumları da boykota başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 14:49:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te akrebin soktuğu kadın tedavi altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]