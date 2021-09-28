Siirt'te alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Siirt'te belediyenin alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde alt yapı çalışmaları tamamlanan alanlarda asfalt, parke ve çevre düzenlemesi yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yapılan çalışmalarla hem yaya hem de trafik akışının rahatladığını belirtti.

Çalışmaların kent geneline yayıldığını ifade eden Hacıbektaşoğlu, "Yıpranmış ve alt yapısı bozulmuş yolları hızlı bir şekilde yeniliyoruz. Güzel bir Siirt için çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. Sabrından dolayı tüm vatandaşlara teşekkür ederim." dedi.