Siirt'te Amatör Maç Sonrası Yaşanan Gerginlik

Siirt Valiliği
, 1. Amatör Lig'de mücadele eden Şirvanspor ve Eruh
Gençlikspor karşılaşması sonrası yaşanan gerginlikte Eruh Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç'a saldırıda bulunulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valilikten, dün yapılan maçın ardından yaşanan gerginliğe ilişkin yapılan açıklamada, karşılaşma sonrası Eruh Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç'a saldırıda bulunulduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Karşılaşmada, Eruh taraftar grubunun, koruma amaçlı jandarma ekiplerince güvenlik koridoruna alındığı ifade edilen açıklamada, taraftarın sahaya girerek hakemlere yönelik saldırı girişiminin engellenmesi amacıyla 6 noktada güvenlik önlemi alındığı aktarıldı.
Açıklamada, misafir ve ev sahibi takımın seyircilerinin sahaya girmesinin, kolluk güçlerince engellenerek sahaya seyirci girmesinin önlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Yaşanan olaylar, futbolcuların soyunma odalarına kolluk kuvvetleri nezaretiyle geçmeleri sağlanarak son bulmuş, konuk takım otobüsüne kadar polis ve jandarma eşliğinde koridor oluşturularak refakat edilmiş, konuk takımın ilçe dışına güvenli bir şekilde sevki sağlanmıştır. Bazı basın yayın organları ve internet sitelerinde yer alan, 'Eruh Kaymakamına saldırıldığı' şeklindeki haberler asılsızdır. Kaymakam Dayanç'a herhangi bir saldırıda bulunulmamıştır."