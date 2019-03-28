Son Dakika Haberleri: Siirt'te Amatör Maç Sonrası Yaşanan Gerginlik

Siirt'te Amatör Maç Sonrası Yaşanan Gerginlik

1 saat önce

Siirt Valiliği, 1. Amatör Lig'de mücadele eden Şirvanspor ve Eruh Gençlikspor karşılaşması sonrası yaşanan gerginlikte Eruh Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç'a saldırıda bulunulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Siirt'te Amatör Maç Sonrası Yaşanan Gerginlik, System.String[]
Siirt Valiliği, 1. Amatör Lig'de mücadele eden Şirvanspor ve Eruh Gençlikspor karşılaşması sonrası yaşanan gerginlikte Eruh Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç'a saldırıda bulunulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten, dün yapılan maçın ardından yaşanan gerginliğe ilişkin yapılan açıklamada, karşılaşma sonrası Eruh Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç'a saldırıda bulunulduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Karşılaşmada, Eruh taraftar grubunun, koruma amaçlı jandarma ekiplerince güvenlik koridoruna alındığı ifade edilen açıklamada, taraftarın sahaya girerek hakemlere yönelik saldırı girişiminin engellenmesi amacıyla 6 noktada güvenlik önlemi alındığı aktarıldı.

Açıklamada, misafir ve ev sahibi takımın seyircilerinin sahaya girmesinin, kolluk güçlerince engellenerek sahaya seyirci girmesinin önlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan olaylar, futbolcuların soyunma odalarına kolluk kuvvetleri nezaretiyle geçmeleri sağlanarak son bulmuş, konuk takım otobüsüne kadar polis ve jandarma eşliğinde koridor oluşturularak refakat edilmiş, konuk takımın ilçe dışına güvenli bir şekilde sevki sağlanmıştır. Bazı basın yayın organları ve internet sitelerinde yer alan, 'Eruh Kaymakamına saldırıldığı' şeklindeki haberler asılsızdır. Kaymakam Dayanç'a herhangi bir saldırıda bulunulmamıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:59 Kaynak: AA

Siirt Valiliği, Eruh, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız Yeni Zelanda'daki En Büyük Caminin İmamı, Katliamdan Mossad'ı Sorumlu Tuttu 24 Haziran'ı Bilen Şirketten Son Yerel Seçim Anketi Geldi! Ankara ve İstanbul'da Yarış Kafa Kafaya Erdoğan Genç Kalma Sırrını Açıkladı: Sigara ve Alkol İçmem, Uykuma Dikkat Ederim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:30:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te Amatör Maç Sonrası Yaşanan Gerginlik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]