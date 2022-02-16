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Siirt'te ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Siirt'te ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

16.02.2022 16:54
Siirt'te ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Siirt'te otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Siirt'te otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Doğan Mahallesi, Çakmak Caddesi Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Agit Ş. yönetimindeki 56 AAC 704 plakalı ambulans ile Bayram O. yönetimindeki 34 EFK 202 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Siirt'te ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

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Ambulans, Otomobil, Siirt, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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