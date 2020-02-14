Siirt'te ambulans kara saplandı, yardıma Mehmetçik koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te ambulans kara saplandı, yardıma Mehmetçik koştu - Son Dakika

Siirt'te ambulans kara saplandı, yardıma Mehmetçik koştu

6 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesinde hasta almaya giderken karda mahsur kalan ambulansın yardımına Mehmetçik koştu.

Siirt'te ambulans kara saplandı, yardıma Mehmetçik koştu, System.String[]

Siirt'in Eruh ilçesinde hasta almaya giderken karda mahsur kalan ambulansın yardımına Mehmetçik koştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Erenkaya köyünde hasta almayan giden ambulans kara saplandı. Durumu gören Mehmetçik hemen yardıma koştu. Mehmetçiğin yardımı sonrası ambulansı saplandığı yerden çıkarıldı. Ambulans daha sonra hasta almak için Erenkaya köyüne hareket etti.

(İHA)

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sahte banka sitelerine erişim yasağı getirilecek
Göz koyduğu Faslı baldızını öldüren enişte evlatlıktan reddedildi Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti Son dakika: Bahçelievler'de daha önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:52:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te ambulans kara saplandı, yardıma Mehmetçik koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]