Siirt'te amca-yeğen silahlı saldırıda ağır yaralandı - Son Dakika

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kahvede oturan amca-yeğen, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kurtalan ilçe merkezinde meydana geldi. Amca Fahrettin Ayaz (33), yeğeni Suat Ayaz (26) ile birlikte kahvehanede oturdukları sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan amca ve yeğen Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı amca ve yeğeninin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.