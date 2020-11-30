Son dakika haberleri... Kastamonu'da anaokulu ve ana sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kastamonu'da anaokulu ve ana sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak
30.11.2020 15:47
Son dakika haberleri: Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında anaokulu ve ana sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında anaokulu ve ana sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun bazı kararlar aldığını belirtti. Bahçacıoğlu, bu kapsamda 1 Aralık'tan başlayarak 4 Ocak 2021 tarihine kadar kent genelindeki resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim öğretime uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğini duyurdu.
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