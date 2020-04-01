Siirt'te antrenörler maske üretimine başladı - Son Dakika

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını karşılamak için siperli maske üretimine başlandı.



Siirt Gençlik Merkezinde 3D yazıcılarla gençlik liderlerinin öncülüğünde, antrenörler ve gönüllülerin de katılımıyla yapılan maskeler ihtiyaç duyulan her noktaya gönderilecek. Sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla maske üretimi yaptıklarını belirten Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlü Hüsam Olgaç, "Korona virüs salgınına karşı sağlık çalışanlarımıza siperli maske üretimine başladık. Fedakar sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Burada çalışan tüm ekip çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - SİİRT