Son Dakika Haberleri: Siirt'te apartman yangını korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te apartman yangını korkuttu

Siirt'te apartman yangını korkuttu

6 saat önce

Siirt'te bir apartmanın 3. katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttuEdinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Cemil Ertekin Caddesi Akdeniz Apartmanı'nın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Siirt'te apartman yangını korkuttu, System.String[]

Siirt'te bir apartmanın 3. katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Cemil Ertekin Caddesi Akdeniz Apartmanı'nın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkışını öğrenmek için inceleme başlattı. - SİİRT

Yeni Mahalle, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:41 Kaynak: İHA
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