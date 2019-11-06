Siirt'te apartman yangını korkuttu
6 saat önce
Siirt'te bir apartmanın 3. katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttuEdinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Cemil Ertekin Caddesi Akdeniz Apartmanı'nın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:41 Kaynak: İHA
Siirt'te bir apartmanın 3. katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Cemil Ertekin Caddesi Akdeniz Apartmanı'nın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkışını öğrenmek için inceleme başlattı. - SİİRT
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