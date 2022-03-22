Siirt'te apartmanın bodrum katında yakalanan şahıslar üzerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te apartmanın bodrum katında yakalanan şahıslar üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

22.03.2022 14:30
Siirt'te apartmanın bodrum katında yakalanan şahıslar üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Siirt'te bir apartmanın bodrum katında 3 şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt'te bir apartmanın bodrum katında 3 şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekipler, ihbar üzerine Kooperatif Mahallesi 1760. sokakta bir apartmanın bodrum katında arama yaptı. Aramalarda bodrum katında bulunan 3 şahsın üst aramasında 2.58 gram eroin maddesi ele geçirildi.

GBT sorgusunda 1 şahsın işyerinden ve kurumdan hırsızlık suçunun firari şüphelisi olduğu tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şahısların işlemleri sürüyor. - SİİRT

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı Son dakika haberi... Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı Siirt'te şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi Siirt'te şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Motosikletli Polis Timleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te apartmanın bodrum katında yakalanan şahıslar üzerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
13:52 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi?
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:39 Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
13:32 Moskova yönetimi, Kiev'de vurulan AVM'nin görüntülerini yayınladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 14:41:58. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'te apartmanın bodrum katında yakalanan şahıslar üzerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement