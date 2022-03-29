Siirt'te araç içine zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te araç içine zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi

29.03.2022 14:00

Siirt'te araç içine zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi Siirt kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada araca zulalanmış gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Siirt'te araç içine zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi

SİİRT - Siirt kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada araca zulalanmış gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, bir araçta yapılan aramada zulalanmış vaziyette bulunan 2 bin 997 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Konuyla alakalı 1 şüpheli yakalanırken gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Siirt'te araç içine zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te araç içine zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te araç içine zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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