Siirt'te araç şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te araç şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Siirt'te araç şarampole devrildi: 3 yaralı

6 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir aracın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Siirt'te araç şarampole devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir aracın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Doğruca köyü yakınlarında Mahmut Sanamalı yönetimindeki 71 L 1615 plakası araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 200 metre şarampole devrildi. Çevreden geçen araç sürücülerinin haber vermesi üzerine jandarma, 112 acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan Mahmut Sanamalı, Ömer Kunik ve Ali Sanamalı Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Sanamalı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİİRT

Şirvan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:59 Kaynak: İHA
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