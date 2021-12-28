Siirt'te araç şarampole yuvarlandı, sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Siirt'te otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Sürücü, kazada yara almadan kurtuldu.
Kaza, Siirt- Eruh karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobiliyle şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İHA
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