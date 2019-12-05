Siirt'te araç takla attı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Gökçebağ beldesinde meydana geldi. Mithat Ç. yönetimindeki 07 RT 616 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Mithat Ç. hafif yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor