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Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Siirt'te araç takla attı: 1 yaralı

6 saat önce

Siirt'te bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt'te araç takla attı: 1 yaralı, System.String[]

Siirt'te bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Gökçebağ beldesinde meydana geldi. Mithat Ç. yönetimindeki 07 RT 616 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Mithat Ç. hafif yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Gökçebağ, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:17 Kaynak: İHA
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