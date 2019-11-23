Son Dakika Haberleri: Siirt'te araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

Siirt'te araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

7 saat önce

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt'te araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı, System.String[]

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Şirvan karayolunda meydana geldi. Nail E. yönetimindeki 06 AEH 148 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Nail E. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralı Nail E., Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Şirvan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:43 Kaynak: İHA
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