Siirt'te aracın çarptığı kedi tedavi edilecek - Son Dakika

Siirt'te aracın çarpması sonucu yaralanan kedi için ekipler seferber oldu.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri aracın çarpması sonucu bir kedinin yaralandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaralanan kediyi alan ekipler, hayvanı kurtarmak için seferber oldu.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde ilk tedavisi yapılan kedi, daha sonra Siirt Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü.