Son Dakika Haberleri: Siirt'te aracın farklı bölümlerine zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi
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Siirt'te aracın farklı bölümlerine zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, farklı noktalarda durdurulan araçlarda yapılan aramada 2 bin 43 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.

Siirt'te aracın farklı bölümlerine zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, farklı noktalarda durdurulan araçlarda yapılan aramada 2 bin 43 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine' yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kurtalan ilçesinde, Batman-Siirt çevre yolu üzerinde farkı uygulama noktalarında durdurulan araçlar içerisinde yapılan aramalarda 2 bin 43 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir" denildi. - SİİRT

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:25 Kaynak: İHA
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