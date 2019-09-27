Siirt'te aracın farklı bölümlerine zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, farklı noktalarda durdurulan araçlarda yapılan aramada 2 bin 43 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:25 Kaynak: İHA
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, farklı noktalarda durdurulan araçlarda yapılan aramada 2 bin 43 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine' yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kurtalan ilçesinde, Batman-Siirt çevre yolu üzerinde farkı uygulama noktalarında durdurulan araçlar içerisinde yapılan aramalarda 2 bin 43 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir" denildi. - SİİRT
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