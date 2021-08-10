Siirt'te aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı - Son Dakika

Siirt kent merkezinde Alçı ve Adıyeke aileleri arasında başlayan husumet, barışla sona erdi.

Siirt kent merkezinde aralarında husumet oluşan Alçı ve Adıyeke aileleri, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun girişimiyle barıştırıldı. İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Sefa Erkek Yatılı Kur'an kursunda düzenlenen barış töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu burada yaptığı konuşmada, girişimler sonucu barışmayı kabul eden aile büyüklerine ve kanaat önderlerine ve emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti. Ailelerinin büyük bir cesaret göstererek barışmaya karar vermelerinin önemli olduğunu dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, "Ailelerimiz, büyük bir cesaret örneği gösterdiler. Allah'ın emrini Peygamber efendimizin sünnetini yerine getirmek üzere bir karar verdiler. Bu anlamlı barışın tüm Siirt'in birliğine ve beraberliğine ve kardeşliğine vesile olsun. Aralarında husumet bulunan ailelere de örnek olsun" dedi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilen törende yapılan duanın ardından aile bireyleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçip, barış yemini etti. - SİİRT