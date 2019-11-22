Siirt'te arama kaydı bulunan 3 kişi gözaltına alındı

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda haklarında arama kaydı bulunan 3 kişi yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik metruk ve yapımı devam eden binalarda uygulama yapıldı.



254 araç ve 24 metruk binanın kontrol edildiği uygulamada, 955 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

Uyuşturucu imal etmek ve ticareti yapmak suçundan haklarında arama kaydı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.