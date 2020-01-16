Siirt'te araması bulunan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te araması bulunan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt'te araması bulunan 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Siirt'te gerçekleştirilen uygulamalarda araması bulunan 4 şahsın yakalandığı belirtildi.

Siirt'te araması bulunan 4 kişi yakalandı, System.String[]

Siirt'te gerçekleştirilen uygulamalarda araması bulunan 4 şahsın yakalandığı belirtildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde 93 metruk bina, 86 sokak, 574 araç, 18 iş yerinde kontrol ve denetimin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Jandarma ekiplerince uygulama esnasında 2 bin 99 şahıs sorgulaması yapıldı. Yapılan denetim, kontrol, arama ve sorgulamalar sonucu bir araçta yapılan aramada 279 paket kaçak sigara ele geçirildi. Aranan 4 şahıs yakalanmış, 20 araca toplam 12 bin 472 Türk lirası cezai işlem uygulanarak 2 araç trafikten men edilmiştir" denildi. - SİİRT

Jandarma, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:11 Kaynak: İHA
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