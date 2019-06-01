Siirt'te aranan FETÖ/PDY üyesi Kahramanmaraş'ta yakalandı
18 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:54 Kaynak: AA
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli, Kahramanmaraş
'ın Pazarcık
ilçesinde gözaltına alındı.
Pazarcık Jandarma
Komutanlığı ekiplerince ilçe girişinde yapılan asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Otomobilde bulunan ve Siirt
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan A.Ç. (38) yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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