Siirt'te aranan firari cinayet hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te aranan firari cinayet hükümlüsü yakalandı

24.02.2022 18:40
Siirt'te aranan firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Siirt'te hakkında cinayetten 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Siirt'te hakkında cinayetten 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "kasten öldürme" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, firari hükümlüyü merkez Dumlupınar Mahallesi 411. Sokak'ta yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

YORUMLAR
500
Antalya'da 15 ve 34 yıllık hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı Antalya'da 15 ve 34 yıllık hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı Antalya'da hakkında 34 yıl 2 ay ve 15 yıl hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı Antalya'da hakkında 34 yıl 2 ay ve 15 yıl hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te aranan firari cinayet hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:47 Rusya, Ukrayna'daki hastaneye bomba yağdırdı: 4 ölü, 10 yaralı
18:39 Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Bir kadını rahatsız ediyordu
18:34 Son Dakika: Türkiye'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması: Tüm senaryolar çalışıldı, hazırlıklar yapıldı
18:21 İngiltere'den önemli Rusya hamlesi! Abramovich'in ülkeye girişi yasaklandı, Chelsea'ye el konulabilir
18:07 Son Dakika: Rusya, Kiev'in sınırına dayandı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
17:56 Rusya-Ukrayna savaşının ortasında Çin'le ilgili korkutan iddia: 9 savaş uçağı Tayvan'a girdi
17:50 Ukrayna, Türk SİHA'larıyla Rus tanklarını parçaladı! O anlar saniye saniye kamerada
17:48 Alman ekibinden çarpıcı Rusya hamlesi! Savaşın başlamasıyla harekete geçtiler
17:33 Ukrayna'dan feci görüntüler! Rus tankları önlerine çıkan otomobilleri ezerek yollarına devam ediyor
17:25 UEFA 'dan Rusya'ya yaptırım! Tarihi Şampiyonlar Ligi finali kararı ses getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 19:00:37. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te aranan firari cinayet hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement