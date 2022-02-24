Siirt'te aranan firari cinayet hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Siirt'te hakkında cinayetten 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "kasten öldürme" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, firari hükümlüyü merkez Dumlupınar Mahallesi 411. Sokak'ta yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.