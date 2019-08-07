Son Dakika Haberleri: Siirt'te aranan terör şüphelileri yakalandı
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Siirt'te aranan terör şüphelileri yakalandı

1 saat önce

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla aranan 2 şüpheli, yol kontrolünde yakalandı.

Siirt'te aranan terör şüphelileri yakalandı, System.String[]
Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla aranan 2 şüpheli, yol kontrolünde yakalandı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan aranan M.E. ve N.E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Baykan ilçesine gelecekleri bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şahsı, ilçedeki yol kontrolünde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklandı" denildi. - SİİRT
Siirt, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:37 Kaynak: İHA
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