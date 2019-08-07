Siirt'te aranan terör şüphelileri yakalandı
1 saat önce
Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla aranan 2 şüpheli, yol kontrolünde yakalandı.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:37 Kaynak: İHA
'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla aranan 2 şüpheli, yol kontrolünde yakalandı. Siirt Valiliği
'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan aranan M.E. ve N.E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Baykan
ilçesine gelecekleri bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şahsı, ilçedeki yol kontrolünde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklandı" denildi. - SİİRT
12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi Özçekim yapmak isteyen genç kız, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu Girdiği apartmanı hem soydu hem de yardım parası topladı