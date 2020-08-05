Siirt'te arazi kavgası: Karı-koca öldürüldü - Son Dakika

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Pınar Uyanık (31) ve eşi Turan Uyanık vurularak öldürüldü. 1 kişi de ağır yaralandı.

Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde, dün akşam yaşanan olayda, akraba olan 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Pınar Uyanık, eşi Turan Uyanık ve kuzenleri Fırat Uyanık (29) silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Pınar Uyanık ve Turan Uyanık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatlarını kaybetti.Hayati tehlikesi süren Fırat Uyanık ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip, yoğun bakım tedavisine alındı.

Jandarma, silahlı kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.