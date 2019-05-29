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Siirt'te arıcılık devlet desteği ile yaygınlaşıyor

1 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde 50 arıcıya 600 adet arılı kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

Siirt'te arıcılık devlet desteği ile yaygınlaşıyor, System.String[]
Siirt'in Şirvan ilçesinde 50 arıcıya 600 adet arılı kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

Siirt Şirvan Kaymakamlığı himayesinde GAP kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Köylere Hizmet Götürme Birliği ortaklığıyla gerçekleştirilen Şirvan'da Baba Mesleği Arıcılık Şahlanıyor Projesiyle 50 arıcıya 600 adet arılı kovan dağıtımı yapıldı. Şirvan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Esat Keskin, proje ile bölgede arılı kovan sayısının arttırılarak işletmelerin kapasitelerinin ve gelir seviyelerinin yükseltilmesine doğrudan katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Keskin, "Arıcılığın yaygınlaştırılması ve kırsalda üretimin arttırılarak mevcut iş gücünün ekonomiye kazandırılması konusunda somut adımlar atılmış oldu. Baba mesleği arıcılığın kısa zamanda geliştirilmesi ve profesyonel yetiştiricilik sürecine girmesi amacıyla eğitim-yayım çalışmaları devam etmektedir. Arıcılığın katma değerinin ve ekonomik değerinin yüksek olması, kırsalda yaşayan nüfusun gelir düzeyinin az olması, yatırım yapma güçlerinin düşük olması ve potansiyeli olan bir faaliyet olması gibi sebeplerden dolayı alternatif çözümler içerisinde arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi tercih edildi. Baba mesleği olan arıcılığın genç nesillere aktarılması ve iş arayışı içinde bulunan birçok vatandaşın kırsalda tutunma aracı olarak kullanacağı bir adım olacaktır" dedi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:28 Kaynak: İHA
Şirvan, Siirt, Güncel
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