Son Dakika Haberleri: Siirt'te Arıcılık Eğitimi

Siirt'te Arıcılık Eğitimi

49 dakika önce

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere arıcılık eğitimi veriliyor.

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Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere arıcılık eğitimi veriliyor.


Uzman Şükrü Sümer 25 kişiye arıcılıkta mevsimsel çalışmalar, hastalıklar ve koloni güçlendirme yöntemlerini öğrettiklerini belirterek, "Arıcılarımızın başarılı olması için püf noktalarının neler olması gerektiği konusunda derslerimizi verdik. Kursumuzun sonunda yapacağımız sınavın sonunda başarılı olan kursiyerler sertifika almaya hak kazanacak. Amacımız arıcılara teknik arıcılık yöntemini öğretmek, istihdam etmelerini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Erol Öztürk, eğitimin çok faydalı geçtiğini ve arıcılık hakkında bilgiler edindiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:55 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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